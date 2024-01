Da giovedì 4 gennaio terminano a Modena e in tutta la regione le misure emergenziali attivate per il superamento continuativo del valore limite giornaliero delle polveri sottili PM10. Si torna, quindi, alla manovra ordinaria con blocco della circolazione dei veicoli più inquinanti, fino ai diesel Euro 4 dalle 8.30 alle 18.30, nell’area all’interno delle tangenziali. Resta il divieto di utilizzo per il riscaldamento domestico di biomasse sia nei generatori con potenza nominale fino a 500 kW con certificazione ambientale inferiore a 3 stelle sia nei focolari aperti o che possono funzionare aperti.