Nel video l’intervista a Francesco Petrella, Allenatore Modena Volley

Domani è il grande giorno di Perugia-Modena. La pallavolo gialloblù riparte in questo 2024 con una sfida attesa e difficilissima, sul campo degli umbri, freschi vincitori del Mondiale per Club. In questo quarto di finale di Coppa Italia gli emiliani dovranno mettere in campo soprattutto una mentalità diversa, rispetto all’ultima sconfitta con Milano.

Partita da dentro o fuori domani sera alle 20.30 al Palabarton di Perugia, contro gli umbri che non avranno a disposizione lo schiacciatore cubano Leon.