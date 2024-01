Siamo entrati nella settimana della ripresa per il Carpi Calcio, che domenica prossima sarà impegnato sul campo del Prato alle 14.30 per la 18esima giornata del Girone D di Serie D. La squadra di Serpini riparte dai due successi nelle ultime gare del 2023, contro Certaldo e Imolese. I biancorossi nella trasferta in Toscana potranno inoltre puntare sul rientro di Matteo Rossini, difensore già in gruppo da alcuni giorni, che potrà inoltre sostituire lo squalificato Calanca per la partita del 7 gennaio. Ieri invece hanno lavorato a parte, durante le sedute di allenamento, Frison, Sabattini e Arrondini, per il quale erano previsti esercizi in palestra. Attacco febbrile invece per D’Orsi, che Serpini spera di poter avere per la gara di campionato. Il match contro il Prato riporta i tifosi carpigiani alla primissima partita di questa stagione di Serie D, in cui i biancorossi erano riusciti ad imporsi per 3-2 contro i toscani, grazie alla rete al 92’ di Saporetti, che provocò numerose polemiche tra i tifosi e giocatori avversari. Il Prato è in una situazione di classifica complicata, al 14esimo posto e in piena zona playout. La squadra dei lanieri ha conquistato un solo successo nelle ultime 5 partite del 2023, in casa contro Lentigione per 2-1. L’incontro con il Carpi sarà dunque fondamentale anche per i toscani a caccia di una scossa per la loro Serie D; il Prato non vince contro i biancorossi dal 6 ottobre 2021, quando ottenne un successo casalingo per 3-2.