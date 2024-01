Nel video l’intervista a Giulio Po Vicepresidente Fismo Confesercenti Modena –

Si preannuncia un fine settimana di shopping per Modena e provincia. L’avvio dei saldi invernali, previsto per il prossimo fine settimana in cui si festeggerà anche l’Epifania, aprono le porte al primo weekend di vendite promozionali. Una data sempre molto attesa per il settore della moda che confida nei saldi per riprendersi da un periodo critico e ugualmente atteso dai cittadini, molti dei quali hanno preventivato tali spese in questo periodo per non gravare ulteriormente sui budget familiari.

A incidere su un generalizzato crollo delle vendite di abbigliamento e calzature il clima che non ha invitato ad acquistare capi di stagione e il caro prezzi che in questo settore è stato provocato dall’aumento dei costi energetici e delle materie prime. Come orientarsi quindi per fare buoni acquisti in saldo

Il consiglio costante della Confesercenti e non solo è quello di rivolgersi al negozio di prossimità