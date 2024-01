Ha 80 anni l’anziano che qualche giorno prima di Capodanno è caduto in casa nell’impossibilità di rialzarsi. Ad allertare i soccorsi la signora delle pulizie che non riceveva risposta. Sul posto i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e il 118. Al loro arrivo l’anziano era a terra ai pedi del letto, cosciente. E’ stato trasportato al Policlinico in condizioni non critiche. L’80enne che non ha parenti, non è seguito dai servizi sociali e vive in un edificio in centro a Modena