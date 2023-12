La Polizia Locale dell’Unione Terre d’Argine ha denunciato una persona per porto ingiustificato “di armi e oggetti atti a offendere”.

Gli agenti erano stati chiamati a intervenire per una lite fra dipendenti sul posto di lavoro, e qui – in base a testimonianze e accertamenti – hanno ricostruito che il diverbio era avvenuto fra un sottoposto e il proprio responsabile, per questioni regolamentari interne e l’utilizzo improprio di un coltello. In particolare, il coltello sarebbe anche stato lanciato contro le pareti interne della sede.

Da qui la denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena per porto ingiustificato dell’oggetto.