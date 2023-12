Nel video le interviste a:

Nicola Marino, Presidente Fondazione Casa del Volontariato Carpi

Giuliana Gualdi, Coordinatore Tecnico CSI Comitato di Carpi

Tramutare le condanne per guida in stato di ebbrezza in ore di lavoro di pubblica utilità, presso enti del terzo settore. Con questa finalità è nato nel 2012 il progetto scaturito dalla convenzione siglata dalla Fondazione Casa del Volontariato della Fondazione di Carpi e il Tribunale di Modena. Un’attività che ha coinvolto fino ad oggi 201 persone per un totale di oltre 23mila ore prestate per lavori non retribuiti a favore della collettività in commutazione di pene per alcuni reati previsti dal codice della strada. Tra il totale dei partecipanti, l’85% sono uomini, il 15% donne. La maggior parte di loro ha un’età compresa dai 31 ai 50 anni. Inseriti nei percorsi della Fondazione Casa del Volontariato, hanno potuto avvicinarsi a realtà importanti per il territorio