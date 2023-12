Nel video le interviste a:

Andrea Rizzo, Direttore del centro commerciale La Rotonda

Anna Perazzelli, Presidente Croce Blu Modena

Anche in questo prossimo Natale i volontari della Croce Blu di Modena si attiveranno per dare sostegno alle persone in difficoltà. Un pranzo a domicilio, sarà questa la modalità con cui tante persone sole o in situazioni di disagio, circa 250, riceveranno nella propria abitazione i piatti della tradizione natalizia modenese. Per ringraziare il grande impegno dei volontari, questa mattina al centro commerciale La Rotonda si è tenuta la cerimonia di consegna di un assegno dedicato all’associazione, del valore di 3.000 euro da parte del Centro commerciale La Rotonda. Una consegna a domicilio che segue alle restrizioni causate dalla pandemia e che non ha ancora permesso la ripresa del tradizionale pranzo in presenza. La consegna del pasto sarà comunque un momento di socialità