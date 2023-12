Cagliari, 27 agosto 1982. Una giornata piovosa, con temporali e precipitazioni abbondanti. Un Vasco Rossi 30enne rinchiuso da solo nella sua auto al riparo dagli eventi atmosferici, con il suo concerto nel capoluogo sardo annullato proprio a causa del meteo poco clemente. E’ questa la prima immagine del nuovo video cartoon realizzato da Chiaroscuro Creative, con la regia di Arturo Bertusi, per l’immortale canzone del rocker di Zocca “Vita Spericolata”. Un filmato progettato e pubblicato su YouTube, in occasione dei 40 anni del celebre album “Bollicine”, che vuole rappresentare visivamente il desiderio di ribellione del giovane Vasco, espresso nelle frasi del brano musicale.

Proprio in quella particolare disavventura in Sardegna nel lontano 1982, nacque “Vita Spericolata”, dai dubbi, dai pensieri e dalle preoccupazioni di un giovane Vasco Rossi, incerto sul suo futuro ma con il forte desiderio di libertà e di un’esistenza slegata da contesti schematici e troppo pressanti per una persona da sempre esuberante ed eclettica. Dalle pagine riempite con le parole scritte della canzone, fino al Roxy bar di Bologna, rappresentato in versione disegno cartoon. Nel video c’è tutto ciò che voleva e vuole trasmettere nel suo brano Vasco Rossi, che alla fine del filmato appare in carne ed ossa con la sua giacca color senape, camminando verso il palco di un concerto, habitat naturale per l’artista modenese.

A chiudere l’opera di Arturo Bertusi un orologio, con le lancette che insieme compongono la frase “Non è mai tardi” e le pagine della canzone lanciate dalla macchina di Vasco Rossi, con la parola “Vita” in primo piano a chiudere il video musicale.