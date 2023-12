Da ieri sera un uomo non potrà più avvicinarsi alla donna da lui perseguitata. Gli atti di stalkeraggio nei confronti della sua ex fidanzata sono iniziati nel gennaio del 2022 con lo scopo di far desistere la donna dall’interrompere la relazione. Numerosissime le molestie rovesciate sulla ex, tra telefonate, messaggi, appostamenti notturni e ovunque lei si trovasse, tanto da costringerla a cambiare le proprie abitudini di vita e vivere in uno stato di continua ansia.