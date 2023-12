Nella decorsa serata, i Carabinieri di Vignola hanno eseguito un provvedimento cautelare personale, emesso dal Tribunale di Modena, con il quale è stato disposto l’allontanamento urgente dalla casa familiare ed il divieto di avvicinamento alla persona offesa, nei confronti di un uomo, ritenuto responsabile di lesioni personali aggravate nei confronti della moglie convivente.

La misura è scaturita a seguito dell’intervento dei Carabinieri presso l’abitazione dei coniugi, allertati da alcuni vicini di casa, che hanno sentito le urla della moglie e contattato immediatamente il 112.

Il provvedimento si è reso necessario per tutelare l’incolumità della parte offesa, che per le lesioni patite, è stata medicata e giudicata guaribile in 15 gg.

All’uomo è stata altresì disposta l’applicazione del braccialetto elettronico per monitorare costantemente il rispetto della misura, che vieta allo stesso di avvicinarsi alla moglie entro il limite di 500 metri.