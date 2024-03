Nel video le interviste a:

Mario Rebeschini, Fotoreporter

Emma Petitti, Presidente Assemblea legislativa

Operaie, vigilesse, insegnanti, studentesse, impiegate, e tante altre figure femminili. Sono trenta i volti di donne che raccontano la condizione femminile nella nostra società. L’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna celebra l’8 marzo con “Donna”, mostra fotografica di Mario Rebeschini curata da Giulia Ferraresi. Mario Rebeschini, nato nel 1938, ha attraversato tutta la storia dal Secondo dopoguerra in poi Un lungo percorso che parte dal racconto dell’arrivo dei primi stranieri a Bologna e arriva a “Donna”, passando per un lungo reportage sui frequentatori dei luoghi di culto, cattolici e no, nel capoluogo felsineo. Nel giorno dell’inaugurazione era presente anche la Presidente dell’Assemblea Legislativa