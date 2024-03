Nel video le interviste a:

Mario Turla, esperto di normative antiriciclaggio

Italo Borrello, Dirigente Banca d’Italia

Mario Portanova, giornalista

“Conoscere per prevenire” è il ciclo di incontri sul tema della legalità e delle attività di antiriciclaggio, a cominciare dalla stessa prevenzione.

Al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia, ieri, si è tenuto il secondo incontro, rivolto in particolare ai professionisti del settore e a persone esposte a informazioni sensibili dal punto di vista finanziario.

Anche Modena è coinvolta in un fenomeno, il riciclaggio di denaro sporco, molto diffuso e da sradicare. Particolarmente significativo il ruolo che gli enti locali debbono svolgere nelle attività di antiriciclaggio.