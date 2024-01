I vigili del fuoco di Carpi sono intervenuti alle ore 12.15 in autostrada del Brennero, corsia sud tra i caselli di Carpi e Campogalliano per un incidente stradale. Un furgone condotto da K.S. (Naz. Sri Lanka, 1995) ha tamponato un autoarticolato. Nonostante la gravità dell’impatto l’uomo è stato estratto dalle lamiere in stato cosciente e consegnato al 118 intervenuto sul posto anche con ausilio elicottero. Sul posto Polizia stradale, al momento si viaggia a corsia ridotte per risoluzione incidente.