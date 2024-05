Confermata anche per oggi l’allerta gialla per temporali per tutta la pianura dell’Emilia-Romagna. Fenomeni anche forti sono possibili, si legge nel bollettino della protezione civile, soprattutto nella seconda parte della giornata, accompagnati da vento e grandine. Oltre alla situazione nelle campagne della Bassa, nella serata di ieri un nuovo forte nubifragio ha provocato a Modena diversi allagamenti. Infiltrazioni d’acqua alla Galleria Estense. Lungo l’anello delle Tangenziali, così come sui Viali e in diverse strade secondarie del centro ha ristagnato a lungo per la mancanza di caditoie o per il livello raggiunto dal sistema fognario, raggiungendo anche livelli di 10 centimetri tanto da impedire alla gente di uscire e da rendersi pericolose al transito.