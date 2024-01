Nel video l’intervista a Fabio Braglia, Presidente della Provincia di Modena

Due giorni di chiusura per l’Istituto Vallauri di Carpi a causa di un guasto alla tubazione della rete idrica sanitaria. Studenti a casa per tutta la giornata di ieri e anche oggi in attesa della riparazione. Continuano così i problemi nelle scuole modenesi: se questa volta nel carpigiano il problema è stato un tubo rotto nei giorni scorsi i maggiori guasti hanno riguardato i riscaldamenti. Circa mille gli studenti costretti a seguire le lezioni al freddo; alcuni si sono ammalati, altri sono corsi ai ripari tenendo addosso le giacche o portando da casa delle coperte. Il Presidente della Provincia oggi si scusa per i disagi arrecati, dichiarando che l’impegno dei tecnici è continuo

La Provincia dichiara che la responsabilità è della cooperativa che ha in gestione le caldaie delle scuole; la prossima settimana il Presidente Braglia incontrerà i suoi vertici per avere chiarimenti