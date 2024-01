Nel video l’intervista a Lilia Casali Presidente Associazione Animal Liberation

Continua la protesta di Animal Liberation davanti alla Procura di Modena in relazione ai gravi fatti accaduti a Finale Emilia, che coinvolgono diversi uffici pubblici e la sparizione di oltre 158 animali dal canile-gattile locale

Tutto nasce quando l’anno scorso consultando l’anagrafe canina regionale, l’associazione ha scoperto che risultavano viventi e presenti nella struttura ben 196 tra cani e gatti, mentre in realtà ve n’erano solamente 38. La Asl di Modena, ricevuta la segnalazione, riconoscendo l’anomalia avrebbe girato la segnalazione al Comune di Finale Emilia, dopo di che più nulla a parte il fatto di notare, spiega Animal Liberation, qualche tempo dopo che nei registri anagrafici i 158 cani e gatti che avrebbero dovuto essere presenti (e che invece non c’erano), erano stati fatti risultare come adottati o deceduti, ma… le adozioni erano evidentemente inverosimili, cioè false

L’associazione ovviamente ha richieste specifiche in merito alla causa