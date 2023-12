Incendio divampato questa mattina a Nonantola, poco dopo le 11, in un cantiere edile per interventi energetici di via 9 Gennaio. In fiamme, il cappotto esterno della struttura. Secondo una prima ricostruzione, l’origine scatenante sarebbero scintille provocate da alcuni cavi elettrici. Sul posto, i Vigili del Fuoco di Modena con tre squadre. Al momento pare che non vi sarebbero feriti. Atteso il sopralluogo dei tecnici Enel per ulteriori verifiche.