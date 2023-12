Il Carpi deve rialzare la testa nuovamente. E’ ormai un tema frequente quello della reazione da parte dei biancorossi, che nello scorso weekend sono incappati in un’altra sconfitta, rimontati e battuti in trasferta dal Forlì per 2-1. Non è bastata l’ottava rete di bomber Saporetti, con un Carpi che adesso dovrà affrontare la gara casalinga di sabato prossimo alle 14.30 contro l’Imolese a pari punti con i bolognesi. Nella recente partita casalinga, gli avversari hanno perso contro la Victor San Marino, mostrando soprattutto ancora difficoltà nella fase offensiva; tre sconfitte consecutive in cui i bolognesi non sono mai riusciti a segnare. Sabato dunque sarà una partita fondamentale anche per la squadra di D’Amore, che vuole tornare in zona playoff.

Si avvicina anche la finestra di calciomercato invernale e arrivano già le prime ufficialità per quanto riguarda la società carpigiana. Il centrocampista classe 2003 Andrea Quarena, che quest’anno aveva collezionato appena 56 minuti giocati, è stato ceduto dai biancorossi al Real Calepina, squadra del Girone B dalla quale era arrivato l’estate scorsa. Poco lo spazio concesso da Serpini al giovane calciatore, che ha preferito dunque tornare alla sua ex squadra per trovare maggiormente il campo. Un’altra novità riguarda invece il nuovo elemento della rosa Davide Peschieri, che da ieri si è unito al gruppo di Mister Serpini in prova. Il portiere, classe 2004 cresciuto nella Cremonese, si era appena svincolato dall’Acireale, squadra con cui non aveva mai trovato minutaggio in questa prima parte di stagione. Nei prossimi giorni il Carpi dovrà prendere una decisione sull’eventuale tesseramento del giocatore, che l’anno scorso è sceso in campo 9 volte con il Crema.