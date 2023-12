Vincere per dare un segnale chiaro alla lotta per la zona playoff. Il Modena è impegnato sabato prossimo in casa contro il Cittadella di Edoardo Gorini, la squadra più in forma del campionato di Serie B nelle ultime 5 giornate, con cinque successi consecutivi. Una sfida che non deve però intimorire i ragazzi di mister Paolo Bianco, in questo momento al settimo posto e a -2 dai veneti, che nella scorsa giornata hanno scavalcato i canarini grazie ad un’ottima vittoria contro il Cosenza al Tombolato per 2-0. I gialli rimangono comunque a +5 sul nono posto, occupato in questo momento dal Bari, fermo a 21 punti.

Il Modena contro il Como, pur uscendo sconfitto dal Sinigaglia, ha messo in mostra una prestazione positiva, ma, oltre allo scarso apporto degli attaccanti in zona gol, preoccupano le difficoltà difensive mostrate dagli emiliani recentemente. I canarini subiscono almeno una rete da sei partite consecutive, con l’ultimo clean sheet che risale al match dello scorso 24 ottobre sul campo del Brescia, in cui fu decisivo un gol di Giovanni Zaro. Sicuramente il rientro di Riccio dà a Bianco maggiori possibilità di scelta per quanto riguarda i difensori centrali, con inoltre l’eventuale opportunità di utilizzare una difesa a 3, come già fatto nel finale di partita contro il Como.

Sulla formazione di sabato, Seculin rimane in dubbio per un problema muscolare all’adduttore, ma c’è comunque Riccardo Gagno, apparso però non in forma nella trasferta al Sinigaglia. Il centrocampo, fino al rientro di Gerli probabilmente per la Cremonese, rimarrà sempre lo stesso, con Duca, Magnino e Palumbo. Sono in attacco i principali dubbi per Bianco, con Strizzolo che scalpita e Bozhanaj che prima o poi verrà schierato anche come titolare, visto l’impatto del 2001 che potrebbe concedere un turno di pausa al numero 10 Luca Tremolada.