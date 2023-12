Riscaldamento scolastico. È stata sostituita la caldaia del liceo Muratori San Carlo nella sede di via Cittadella. L’intervento, iniziato ieri mattina, si è concluso alle tre della notte e non ha comportato l’interruzione del sistema di riscaldamento, consentendo il regolare svolgimento delle lezioni. I tecnici della Provincia effettueranno la verifica di tutti gli ambienti, poiché nella sostituzione potrebbero essersi formate alcune bolle d’aria che andranno sfiatate per garantire il pieno funzionamento dell’impianto