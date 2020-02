Nel video intervista a Giovanni Zaro, Difensore Modena F.C.

La decisione di sospendere le partite vista l’emergenza Coronavirus non ha cambiato i piani del Modena e di mister Michele Mignani che insieme al suo staff sta spingendo per arrivare con le energie giuste nel momento clou della stagione. La settimana intera di allenamento è l’occasione anche per analizzare con più calma il match disputato contro il Sudtirol, che ha portato a una vittoria fondamentale secondo il difensore gialloblu Giovanni Zaro.

Zaro che si dice comunque d’accordo con la decisione di sospendere il campionato.

Salvo ulteriori cambiamenti i gialloblu torneranno in campo sabato 7 marzo alle 20.45 al Braglia per il derby contro il Carpi: sfida che va oltre i 3 punti in palio.

Il numero 19 canarino poi ha svelato anche quali sono gli obiettivi della squadra per il proseguo del campionato.