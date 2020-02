Nel video intervista a Daniele Mazzone, Centrale Leo Shoes Modena Volley

Vigilia di Coppa CEV per la Leo Shoes Modena Volley che domani alle 20 affronterà in trasferta Ajaccio nella gara d’andata valevole per i quarti di finale della competizione. Un viaggio complicato, sia dal punto di vista logistico dato che i gialloblu sono partiti in pullman oggi direzione Nizza dove passeranno la notte per poi volare domani nel paese della Corsica, sia per il tema legato al Coronavirus, di cui anche il centrale gialloblu Daniele Mazzone ha voluto parlare.

Per reagire al meglio in Coppa CEV è necessario però analizzare anche cosa non ha funzionato nella semifinale di Coppa Italia persa in maniera netta contro Perugia.

Per la trasferta di domani coach Andrea Giani ha preferito lasciare a riposo Ivan Zaytsev e Matt Anderson e di convocare al loro posto Denys Kaliberda e Tommaso Rinaldi. Pochi cambiamenti comunque, per una partita che sarà, a detta di Mazzone, complicata.