Nel video l’intervista alla Prof.ssa Cristina Mussini, Direttrice di Malattie Infettive dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena

Era il 1982 quando scoppiò l’epidemia di AIDS. Da allora sono state oltre 47mila le vittime in tutto il mondo. Oggi con l’Hiv si può convivere, ma è ancora importante fare prevenzione. Proprio per sensibilizzare la popolazione ogni anno il primo dicembre si celebra la giornata contro l’AIDS. In Italia per la prima volta in 10 anni l’incidenza da Hiv è tornata a salire; trend opposto invece per Modena, dove negli ultimi quattro anni l’incidenza media dell’Aids è dimezzata rispetto al quadriennio precedente, arrivando a 3,4 casi ogni centomila abitanti. Anche sul fronte delle cure sono stati fatti importanti passi avanti

Fare il test è l’imperativo chiave, ma altrettanto importante, come detto, è la prevenzione