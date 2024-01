Nel video l’intervista a Giorgia Bartoli Responsabile Area Immigrazione Cooperativa L’Angolo

Si sono concluse questa mattina al porto di Ravenna le operazioni di sbarco della nave Geo Barents, l’imbarcazione della Ong Medici senza Frontiere con, a bordo, 336 immigrati e tra questi 34 minori. Vengono da Palestina, Siria, Egitto e Yemen. Si tratta del numero più alto di migranti mai sbarcati nella nostra Regione. Così la macchina organizzativa si mette in moto per fornire loro la prima accoglienza, ripartendoli tra Emilia-Romagna, Toscana e Lombardia. Di questi, 18 sono quelli destinati a Modena: 6 li prenderà Kaleidos, 10 il Ceis tra cui un minore non accompagnato; 4 li accoglierà la Cooperativa L’Angolo, aggiungendoli ai 720 già gestiti in provincia, di cui 280 ospitati nel palazzone di via Costellazioni.

Un paese senza più guerra, ma soprattutto una vita migliore. Strutture ai limiti del collasso, quelle modenesi, che cercano di offrire ai nuovi arrivati un inserimento dignitoso nel mondo del lavoro. E, più in generale, nella società.