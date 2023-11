Nel video le interviste a:

Tenente Colonnello Giuseppe De Gori Comandante Carabinieri Tutela patrimonio culturale Bologna

Lamberto Vincenzi Parrocchiano

Mons. Giuliano Gazzetti Vicario Generale Arcidiocesi di Modena-Nonantola

Con una santa messa e una celebrazione solenne la Chiesa del “Santissimo Nome di Maria” di Staggia, a San Prospero, ha riabbracciato la sua acquasantiera. Un’opera risalente al Seicento, che mancava dal luogo sacro da quattro anni. Era il 2019, la chiesa era ancora danneggiata dal sisma, e qualcuno ne aveva approfittato per rubare l’acquasantiera per poi rivenderla. Ma nel giugno dell’anno scorso i Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale fanno importanti passi avanti, trovando un’acquasantiera molto simile in vendita su internet, ma la conferma che fosse proprio quello l’oggetto rubato arriva dalla stessa San Prospero