Le vetrine di via Emilia Centro sono tappezzate di cartelloni che annunciano il via, anche quest’anno, del tanto atteso Black Friday, il “venerdì nero” dello shopping. Il giorno in cui i negozi e le grandi catene propongono sconti di ogni tipo e probabilmente da record, con un giro d’affari che sfonderà quota 4 miliardi di euro, il 15% in più sul 2022 stima il Codacons. Un’iniziativa che affonda le sue origini negli Stati Uniti degli anni ’50 e dà il via al periodo dello shopping natalizio. Diversi gli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa e tanti i modenesi che non si sono fatti scappare l’occasione.

In un momento caratterizzato dal forte carovita, il Black friday alletta sempre di più gli italiani alla ricerca del risparmio, ben il 60%. Un’opportunità, anche, per portarsi avanti con i regali di Natale. Parola di commerciante.