Nella serata del 27 marzo, i Carabinieri della Stazione di Maranello hanno tratto in arresto due cittadini, originari della Romania, rispettivamente di 48 e 44 anni.

I due avevano raggiunto il parcheggio di un supermercato del posto a bordo di un’utilitaria.

I militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato movimenti sospetti all’esterno del parcheggio dell’esercizio commerciale, fino a quando i due hanno raggiunto l’auto in sosta.

All’esito dell’identificazione, le due persone sono state sottoposte ad un controllo più accurato, che ha consentito di recuperare varia refurtiva, composta da diversi salami, pezzi di formaggio e prosciutto, del valore complessivo di 1.100 euro, rubati dagli scaffali del supermercato, previa rottura delle etichette antitaccheggio e poi nascosti sotto gli indumenti dei due fermati.

La refurtiva è stata restituita al responsabile dell’esercizio commerciale, mentre i due uomini sono stati tratti in arresto per di furto aggravato in concorso.