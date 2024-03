Nel video l’intervista a Monia Rossi, Responsabile Agenzia Gattinoni Travel Modena

Natale con i tuoi, Pasqua dove vuoi. Forse non diceva esattamente così il detto. Ma non importa, perché sembra che questo 2024, in tema di viaggi, abbia ispirato non poco gli italiani. Sono 10,5 milioni quelli che si metteranno in viaggio. Naturalmente, anche tanti modenesi, già in fila alle agenzie alle prese con le prenotazioni, anche last minute. Quindi, nonostante i rincari, i prezzi folli dei voli, chi ha voglia di partire, parte. Punto. Soprattutto verso il mare. E il caldo.

C’è anche chi si guarda in tasca e una pausa dalla routine, alla fine, se la concede anche. Magari solo qualche giorno. Magari in una città, come una capitale, in Italia o in Europa, senza strafare. E poi, una novità rispetto agli anni scorsi. Quest’anno, per Pasqua, tante famiglie hanno scelto di accontentare i propri pargoli. Dove li portano? Che domanda…