+ Europa nel nome + europa nel programma della lista capitanata a livello nazionale da Benedetto della Vedova. Oggi a Modena per presentare la lista degli otto candidati divisa in 4 uomini e 4 donne. Professionisti della società civile ma anche politici di lungo esperienza come Paolo Cristoni. Presentati dai due segretari del Partito socialista e del Partito Repubblicano parte integrante di più +europa. Con l’obiettivo dichiarato aggiungere voti alla coalizione di centro sinitra e al candidato presidente, per vincere la regione e portare avanti un progetto riformista ed europeista. Compongono la lista Paolo Cristoni, già sindaco di Castelfranco, e dirigente cooperativo, Anna Castiello di San Prospero, Marcella Manni di Modena, il tecnico finalese Giampolo Briscagli, Vanessa Mussini, veterinaria comportamentista di Formigine, Teresa Savino, di Carpi, attiva nel settore della gastronomia, Ivan Montanari, ed il mirandolese Ruben Giovannoni

Nel video l’intervista a Benedetto della Vedova, Segretario Nazionale + Europa