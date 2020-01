Questa volta per bloccare i due pusher che tentavano la fuga una volta vistisi scoperti i Carabinieri hanno richiesto l’ausilio dei militari attivi nel progetto Strade Sicure. Che hanno garantito il blocco di un 18 enne ed un 23 enne. Pur senza fissa dimora facevano presenza ormai costante al Parco Novi Sad per spacciare droga. E’ li che i Carabinieri li hanno individuati monitorando l’atività di spaccio e perquisendoli. I due avevano addosso 11 grammi di hashish e ed alcune dosi di cocaina, pronte per essere cedute, oltre a 400 euro in contanti. La mancata flagranza dello spaccio ha limitato i provvedimenti nei loro confronti ad una denuncia. Che si aggiunge alle diverse già spiccate in questi primi giorni dell’anno, a conferma di un allarme legato allo spaccio che disegna anche la stessa mappa, con il Novi Sad ancora piazza privilegiata per il commercio e dei reati ad esso collegati. I dati aggiornati della prefettura all’agosto scorso parlavano nel solo comune di Modena, di 199 reati legati a stupefecanti in un anno, in aumento del 4% rispetto all’anno precedente.