Grandi e piccini, tutti sono affascinati dalla leggenda della Befana, la vecchina brutta ma generosa che scende per la cappa del camino per portare dolcetti e doni ai bimbi buoni e carboni a quelli cattivi. La festa a lei dedicata si rinnova ogni 6 gennaio, la notte in cui passarono i Re Magi diretti a Betlemme e come sempre a Modena e in provincia si organizzano numerosi eventi dedicati ai più piccoli. In pieno centro storico in Largo San Giorgio la Befana arriverà a bordo della sua auto d’epoca regalando un pensierino a tutti i bambini e le bambine. Presso la Polisportiva Forese Nord di Modena ci saranno letture animate e quattro attori metteranno in scena un racconto su una povera Befana che si ammala proprio il giorno in cui bisogna portare i doni ai bimbi ma grazie all’aiuto di un improvvisato aiutante riuscirà a terminare il suo compito. Ma ogni anno non può mancare l’appuntamento della Befana con i Vigili del Fuoco di Modena, la vecchina più famosa d’Italia salirà in cima all’autoscala dei pompieri e lancerà caramelle ai bambini. Per i più grandi a Modena non può mancare l’incontro con la Befana Comunista che questa volta tornerà in città per i lavoratori di Villa Margherita, la residenza per anziani.