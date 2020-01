Michele Vano prova a bruciare i tempi del rientro. Anche in mattinata l’attaccante romano ha lavorato assieme al gruppo al Cabassi, come già era accaduto ieri alla ripresa dei lavori per il Carpi. Vano è stato schierato da mister Riolfo con la squadra delle riserve e ha ripreso confidenza con il campo a poco meno di un mese dall’intervento al ginocchio. E’ ancora presto per stilare tabelle precise per il bomber romano, ma il percorso procede bene e Vano proverà ad anticipare i tempi. Molto difficile, se non impossibile vederlo fra i convocati già per la sfida col Sudtirol di domenica 12, ma c’è un cauto ottimismo per le tre gare che il Carpi da 19 al 25 giocherà in sette giorni con Vicenza, Cesena e Padova. Domani intanto i biancorossi saranno impegnati in un allenamento congiunto alle ore 11,30 al Cabassi contro il Renate, formazione del girone A di Lega Pro che occupa il terzo posto alle spalle di Monza e Pontedera. Sarà l’occasione per Riolfo di confermare le prove anti-Sudtirol che prevedono l’ingresso al centro della difesa di Boccaccini al fianco di Sabotic al posto dello squalificato Ligi. Il centrale di Sassocorvaro sfrutterà la squalifica anche per recuperare da un acciacco muscolare che in questi giorni lo sta tenendo al palo. Boccaccini sarà l’unica novità domani nel classico 4-3-2-1 con Maurizi e Jelenic che appoggeranno l’unica punta Biasci. Solo dalla prossima settimana infatti arriveranno le prime novità di mercato. Il difensore Atila Varga ex Siena è atteso al Cabassi fra lunedì e martedì per mettere nero su bianco e svolgere il primo allenamento con la nuova maglia.