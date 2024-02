Nel video le interviste a:

Gilberto Luppi, Presidente Lapam Confartigianato

Carlo Alberto Rossi, Segretario Generale Lapam Confartigianato

Hanno trainato la ripresa post-pandemia, superando anche il difficile scoglio del caro energia. Le micro e piccole imprese modenesi hanno chiuso il 2023 con un bilancio positivo, secondo quanto rilevato da Lapam Confartigianato, ma il 2024 si apre all’insegna del rallentamento. Tra i fattori che stanno frenando il passo dell’economia modenese c’è il calo degli investimenti, che scaturisce dall’aumento dei tassi di interesse; anche il mercato del lavoro rallenta la sua crescita già dalla fine del 2023, anche se il bilancio complessivo è a segno più. Le micro e piccole imprese si confermano comunque un traino per l’economia modenese, per questo Lapam sottolinea l’importanza di supportarle. Tra i “fantasmi” che rischiano di compromettere la loro salute c’è la carenza di manodopera, legata a una forte denatalità, da un disinteresse dei giovani per la manifattura, ma anche a stipendi bassi, gravati da tasse onerose