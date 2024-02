Nel video, le interviste ai commercianti Davide Ghidoni e Fabio D’Angelo

Una scena agghiacciante che sembra tratta da un film thriller quella di ieri sera, quando in via Nonantolana, nel tratto tra l’incrocio della Crocetta dove si trova il Despar e il distributore di benzina Esso, tre donne a bordo di un Suv – così pare dalle prime dichiarazioni – avrebbero volutamente tamponato l’auto che le precedeva con lo scopo di rapinare le persone a bordo, una coppia di origine marocchina. Ne è nata una violenta colluttazione, con la donna che nel tentativo di difendersi è stata sfregiata al volto con un’arma da taglio e quando il suv è sfrecciato via per darsi alla fuga, il compagno si è aggrappato al cofano del mezzo, finendo per essere trascinato per alcune centinaia di metri e poi sbalzato a terra, all’altezza del distributore di benzina. Attimi di confusione e di forte shock per i tanti cittadini che sono accorsi a vedere che cosa stesse succedendo. Sul posto, sono così intervenuti i Carabinieri, gli agenti della Polizia di Stato e due ambulanze per prestare soccorso alla coppia. Trasportati poi all’Ospedale, la donna ha riportato contusioni multiple ed escoriazioni al volto, con una prognosi 20 giorni, mentre il marito ha riportato una frattura al polso destro e contusioni multiple, con una prognosi di 30 giorni. Fino a tarda sera i militari hanno svolto accertamenti e ascoltato le testimonianze per fare chiarezza sull’accaduto, oltre ad essersi messi alla ricerca delle malviventi, individuate e condotte in Caserma poco dopo. Inevitabili anche le ripercussioni sul traffico, rimasto paralizzato per diverse ore.