Appuntamento con il Ministro Giorgetti per la presentazione della lista della Lega Modena in vista delle amministrative di giugno. Questa mattina l’incontro per introdurre alla città i 31 candidati che corrono nella coalizione di centrodestra con il fine di cambiare colore alla Ghirlandina, da quasi 80 anni governata dalla sinistra. Un’operazione difficile ma non impossibile, ha dichiarato lo stesso Giancarlo Giorgetti, che ha chiesto comunque alla squadra del Carroccio modenese un impegno forte, data la piazza difficile che è quella della nostra città. La lista conta 15 donne e 16 uomini. Tra i nomi che corrono per sedere in Consiglio Comunale spiccano quelli del capogruppo in Consiglio Comunale Giovanni Bertoldi (capolista), del segretario cittadino Caterina Bedostri, del vicepresidente del Consiglio Comunale Stefano Prampolini, del componente del direttivo cittadino Valentina Mazzacurati e del responsabile sicurezza Mario Mirabelli. Ma nella squadra entrano anche volti meno noti, provenienti da diverse estrazioni e con diverse professioni, da giuristi, operatori sanitari, insegnanti, ingegneri, operai, pensionati e liberi professionisti, uniti dall’auspicio di ottenere buoni risultati e riuscire a portare a Modena il cambiamento.