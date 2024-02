Fratelli d’Italia punta sul suo attuale presidente cittadino, Luca Negrini. È questo il nome uscito insieme a quello di Piergiulio Giacobazzi di Forza Italia, dall’incontro in regione del centrodestra in vista delle amministrative. Durante il meeting è stata trovata la quadra per 27 comuni su 32 chiamati al voto alle amministrative, restano fuori Castelfranco, Bastiglia, San Possidonio, Sassuolo e Modena. Sul capoluogo nessuna sintesi su un singolo candidato: il lavoro ha portato al testa a testa tra il candidato del partito di Giorgia Meloni e quello di Forza Italia. Luca Negrini, imprenditore di 33 anni, era già sceso in campo nel 2019 nella lista civica ’Siamo Modena’ di sostegno al candidato del centrodestra Prampolini; Piergiulio Giacobazzi, avvocato di 43 anni, è già consigliere comunale. Entro la fine della settimana il centrodestra dovrà trovare una sintesi tra i due, altrimenti la decisione passerà a Roma. Intanto è confermata la candidatura della Professoressa Maria Grazia Modena, che correrà con una sua lista civica e che proprio domani presenterà la sua candidatura e i punti principali del suo programma in conferenza stampa.