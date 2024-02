Due tentate rapine in altrettanti giorni. La Polizia di Stato ha nuovamente denunciato in stato di libertà un 27enne pakistano per il reato di tentato furto aggravato. Il giovane è stato sorpreso mentre cercava di rubare superalcolici da un centro commerciale. Già noto alle forze dell’ordine, si tratta dello stesso uomo che lo scorso 31 gennaio era stato arrestato per tentata rapina impropria ai danni di un altro esercizio commerciale. Anche in quell’occasione aveva rubato alcolici. Per cercare di fuggire aveva colpito la vigilanza