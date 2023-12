Nel video le interviste a:

Erio Luigi Munari, Commissario Provincia di Modena

Simona Vietina, Commissario Regionale Emilia-Romagna

Distinguersi dal modello di politica definita “urlata” che sta caratterizzando gli ultimi anni per recuperare con serietà e concretezza una governabilità stabile. Il percorso avviato dalla Democrazia Cristiana la sta portando a espandersi e a radicarsi anche nei nostri territori. Questa mattina la presentazione del Coordinamento modenese, che proprio dai territori, intende partire per riavvicinare alla politica tanti cittadini che nel tempo hanno perso interesse, andando a infoltire le fila dell’astensione. Erio Luigi Munari è commissario provinciale di Modena, mentre Armando Cabri è vicecommissario della nuova Democrazia Cristiana nel territorio modenese. In Regione Giorgio Cavazzoli è vicecommissario. Un partito politico che vuole ripartire dal dialogo con i cittadini, mettendo al centro idee chiare e programmi che rispondano puntualmente ai bisogni dei territori