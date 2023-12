Nel video le interviste a:

Ermanno Zanotti, Coordinatore Provinciale Telethon

Andrea Clò, Direttore Band Giovani Note

Musica e solidarietà nella splendida cornice dell’Accademia Militare. La maratona di Telethon ha portato nel cuore della città iniziative di sensibilizzazione e raccolta fondi a favore della ricerca delle malattie rare. Come il tradizionale concerto al palazzo Ducale, che ha quest’anno avuto come protagonista l’ensemble di ragazze e ragazzi “Band giovani note” di Spilamberto. Un’iniziativa doppiamente significativa, che sottolinea il legame tra l’accademia militare e la città e la sensibilità dei giovani musicisti. Nata nel 1990, in 33 anni Telethon ha studiato oltre 830 malattie e consentito di finanziare quasi 3mila progetti e oltre 1.700 ricercatori, producendo importanti risultati divulgati in oltre 15mila pubblicazioni scientifiche. Un impegno che intende continuare per migliorare la vita dei tanti piccoli pazienti affetti da malattie rare