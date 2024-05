Nel video le interviste a:

Elena Salda, Presidente Associazione per la RSI

Silvia Pini, Referente organizzativa del Festival

Saranno tre giorni intensi di conferenze, tavole rotonde e workshop, con oltre 30 relatori, in due città diverse, Modena e Carpi, per parlare di sostenibilità, di cambiamento climatico, di diversità e inclusione, passando per innovazione ed opportunità.

Un’occasione importante che ricorda la data del 25 settembre 2015 quando le Nazioni Unite hanno approvato l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e relativi 17 obbiettivi, sottolineando che l’Agenda richiede un forte coinvolgimento di tutte le componenti della società.

Inoltre dal 7 al 13 maggio in Piazza Grande a Modena sarà installato il Labirinto della Sostenibilità e saranno possibili visite all’Osservatorio Geofisico.