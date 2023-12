Un Natale che sembra viaggiare sulla scia del Covid. I numeri dei nuovi casi sono ancora in aumento. Se la scorsa settimana, quella dal 1° al 7 dicembre sono stati registrati 3.675 casi positivi al Covid, questa settimana ha già evidenziato un notevole aumento arrivando a toccare quota 10.103 di cui circa l’86% di questi ricoverati facendo lievitare il numero sia di quelli in terapia intensiva, ad oggi in Regione sono 38 contro i 27 della settimana scorsa, un +40,7%, sia quelli in altri reparti, ora 1.452 ovvero + 168 rispetto alla settimana precedente. Proprio per evitare che gli ospedali possano vivere momenti di sovraffollamento, è sempre più incisivo l’invito a sottoporsi a vaccinazione. Le fasce di età maggiormente esposte, secondo i dati relativi a questa nuova ondata di contagi vede sempre protagonisti i più piccoli, i più anziani e le persone fragili. E per soddisfare le richieste e le varie esigenze sono sempre più frequenti gli ‘open day’ in cui potersi vaccinare contro il covid anche senza prenotazione. Ma c’è anche l’influenza a mettere a letto i modenesi e il cui picco è atteso un po’ più avanti. Ma in relazione alle campagne vaccinali, quella antinfluenzale, come già evidenziato settimane fa, continua ad essere molto soddisfacente. In Emilia-Romagna 815mila 494 persone hanno chiesto la somministrazione, mentre a soffrire decisamente è quella anti-Covid ad ora somministrata a 225mila 396 persone.