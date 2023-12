DOMANI IL CITTADELLA, BIANCO: “I VENETI LA SQUADRA MIGLIORE DA AFFRONTARE IN...

DOMANI IL CITTADELLA, BIANCO: “I VENETI LA SQUADRA MIGLIORE DA AFFRONTARE IN QUESTO MOMENTO”

Il Modena di Bianco ospita domani il Cittadella di Edoardo Gorini. Gagno titolare per i canarini, con i dubbi di formazione in attacco per l'allenatore.