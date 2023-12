Dopo circa un mese di stabilità, i casi Covid tornano a salire. Nelle ultime tre settimane, rileva la Fondazione Gimbe, si è assistito a un aumento delle positività di circa il 94% a livello italiano. L’Emilia-Romagna in particolare è arrivata a toccare gli 87 nuovi casi ogni 100mila abitanti e una saturazione dei posti letto in area medica del 13,7%. Una situazione di certo non allarmante come quella registrata in piena pandemia, ma su cui i medici tornano a riaccendere le luci, anche perché le persone più fragili corrono il rischio di essere ricoverate in terapia intensiva