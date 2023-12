Braccia incrociate per difendere una sanità pubblica che, come la conosciamo oggi, rischia di non esserci più. I medici, gli infermieri e il personale sanitario scioperano per 24 ore contro la manovra economica del Governo, che non fornisce – dicono – sufficienti risorse al servizio sanitario nazionale e che anzi taglia sulle pensioni dei professionisti. A Bologna, è stata indetta un’apposita assemblea e fuori dal Sant’Orsola è andata in scena la manifestazione per chiedere un cambio di rotta a cui hanno partecipato anche rappresentanti modenesi delle sigle sindacali Anaao, Cimo e Nursing Up