Nel video le interviste a:

Anna Maria Petrini, Direttrice Generale AUSL Modena

Romana Bacchi, Direttrice sanitaria AUSL Modena

Prosegue anche sul territorio modenese la riorganizzazione dell’emergenza-urgenza, con l’introduzione dei CAU, i Centri di Assistenza Urgenza. Apripista è quello di Castelfranco Emilia, attivo da lunedì 11 dicembre. Segue, poi, quello di Finale Emilia, al via dal 18 dicembre, e quello di Fanano, da gennaio 2024. Strutture sanitarie in cui i cittadini potranno ricevere assistenza medica per tutti quei problemi di salute urgenti, sì, ma non gravi, come sintomi influenzali, irritazioni, dolori addominali e lievi traumatismi. L’obiettivo dei nuovi CAU è quello di cercare di fornire risposte di prossimità, sempre più tempestive e appropriate, sgravando così i Pronto Soccorso dalle urgenze a bassa complessità. L’assistenza sarà garantita 7 giorni su 7, dalle 8 alle 24, con accesso diretto e, soprattutto, gratuito per tutti i residenti e assistiti della Regione.