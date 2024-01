Nel video, l’intervista a Matteo Zaccarelli, portavoce degli studenti dell’Istituto Muratori San Carlo

Temperature invernali da esterno quelle a cui sono sottoposti migliaia di studenti tra Modena e provincia a causa del malfunzionamento degli impianti di riscaldamento. Una situazione allarmante che va avanti da troppo tempo e ora ad esprimersi in merito il presidente della provincia Fabio Braglia, per il quale la responsabilità è dell’azienda incaricata, la Coopservice di Reggio Emilia. Ancora problemi in quasi il 70% delle aule nelle scuole, tanto da costringere alcuni studenti ad arrivare già muniti di coperte, giacche pesanti, maglioni e piumini.

Ragazzi costretti a rimanere seduti a lungo al freddo e che denunciano la difficoltà a volte di scrivere con dita irrigidite dal freddo o l’impossibilità di servirsi dei servizi igienici. Un gelo persistente che ha provocato forti stati influenzali in diversi giovani. Ad ora sembra che stia tornando alla normalità solo l’istituto modenese Barozzi dove i termosifoni sono tornati ad essere caldi. Diversa la situazione all’Istituto Muratori San Carlo.

Sembrerebbe che non sia escluso la settimana prossima quando il presidente Braglia incontrerà l’azienda incaricata che la provincia proceda con una richiesta danni.