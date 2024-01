Nel video le interviste a:

– Studentessa a bordo del mezzo

– Renzo Fraulini, Autista Seta

Il grave episodio è accaduto questo pomeriggio intorno alle 14.30 a poca distanza dal capolinea dei mezzi pubblici in viale Molza a Modena, a due passi dal centro storico, in Largo Sant’Agostino, di fronte all’istituto Corni. Il mezzo a quell’ora pieno di studenti si sarebbe dovuto dirigere a Pavullo passando per Maranello, ma la corsa è terminata solo pochi minuti dopo la partenza. Un 17enne è stato accoltellato da un altro giovane, sembrerebbe sui 25 anni circa di origini straniere, perché stava reagendo al suo tentativo di rapina. L’intenzione era quella di sfilargli il portafoglio. Una scena violenta che ha spaventato molto i giovani presenti sul bus

L’autista in un primo momento ha stentato a capire la gravità del fatto, ma appena chiara la situazione ha bloccato il mezzo e fatto uscire i ragazzi per poi chiudere le portiere affinché l’aggressore non scappasse. Il giovane, però, non ha opposto resistenza né ha tentato la fuga

Mentre sembra che la vittima non sia in pericolo di vita, le forze dell’ordine hanno trovato subito il coltello usato per ferire il 17enne