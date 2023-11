Nel video intervista a:

Cristian Serpini, Allenatore Ac Carpi

Nella casella delle risposte al Carpi ne mancano ancora tante, nonostante la convincente prova di Molinella col Mezzolara. Solo riconfermandosi domani, quando alle 14,30 al “Cabassi” arriverà l’Aglianese, la squadra di Serpini potrà dare un piccolo segnale al campionato, anche se il -6 dalla vetta dice che la strada è ancora lunga.

L’Aglianese ha investito tanto in estate, prendendo giocatori di caratura da Serie B come Bocalon e Iacoponi, ma solo dopo il cambio al timone, col ritorno di Baiano, ha ritrovato solidità e arriva in Emilia per accorciare il -5 dal Carpi e dare seguito ai 5 risultati utili.

Per la prima volta in stagione Serpini potrebbe riconfermare per due gare di fila la stessa squadra. Il dubbio rispetto a Molinella è rappresentato da Sall, che è convocato nonostante un fastidio alla coscia accusato in settimana. In preallarme c’è comunque Arrondini.