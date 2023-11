Nel video interviste a:

Federico Varone, Schermidore Pentamodena

Alessandro Davide, Maestro di Scherma Pentamodena

L’emozione per una vittoria straordinaria, quella conquistata da Federico Varone, schermidore di 16 anni del Pentamodena, che ha portato a casa la medaglio d’oro nella Prima Prova Nazionale Under 17, tenutasi a Casale Monferrato.

Un sogno che si realizza per il giovane spadista, la cui passione per questo sport è nata dal padre schermidore e dai principali punti di riferimento della disciplina. Dopo il successo ottenuto, che era fondamentale per ottenere i primi pass per le finali dei Campionati italiani di categoria, la testa è adesso ai prossimi impegni.